Tale e Quale Show 2024 | Verdiana vince la seconda puntata

(Di sabato 28 settembre 2024) La cantante si è piazzata al primo posto della classifica odierna dello show di Rai1 condotto da Carlo Conti grazie all'imitazione di Celine Dion in All by myself. La vincitrice ha ottenuto il punteggio massimo da Malgioglio, Marcuzzi e Panariello, mentre l'ospite Katia Follesa l'ha piazzata al secondo posto della sua personale classifica. Medaglia d'argento per Kelly Joyce, a tre punti di distanza con la sua Shirley Bassey in Goldfinger. Il ricordo di Franco Califano in Tutto il resto è noia, eseguito da Simone Annicchiarico, ha conquistato invece il terzo posto.