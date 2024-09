Spal numeri preoccupanti | già 12 reti subite Ora Dossena valuti se proseguire col 4-3-3

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Brucia, lo stop di Solbiate, eppure va dimenticato in fretta e possibilmente riscattato domani contro l’Entella, pena la minaccia di un’altra stagione da vivere in coda alla classifica. A rendere una idea di cosa non va nella squadra di, intervengono spietati i. Laha perso 3 partite su 6 e subìto 12 gol. La proiezione sul fine corsa è di 19 sconfitte e 76 gol al passivo, un’enormità se si pensa che nelle ultime due stagioni tra Renate e Pro Vercelli il tecnico ne ha incassati una cinquantina, e per sua stessa ammissione, con materiale tecnico di caratura inferiore. Alla fine non sarà così, si pensa e si spera: inel calcio danno certezza solo quando sono acquisiti e non ipotetici. Ma è certo che si deve trovare un argine a questa renitenza a difendere la porta di Melgrati.