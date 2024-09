Sono rimasta gelata | la donna stuprata chiama Del Debbio choc in studio | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) "A un certo punto mi sento afferrare il braccio da una persona da me ignota, lì per lìperché ho detto 'cosa sta succedendo?'": laviolentata in un sottopassaggio a Porta Pia a Roma nei giorni scorsi ha raccontato il suo dramma durante un collegamento telefonico con Paolo Dela 4 di Sera su Rete 4. "Mi sento strattonare in questo sottopassaggio, incredula perché mi pareva tutta strana questa cosa - ha continuato la-. Questa persona mi ha trascinato, era tutto buio, l'unica illuminazione era la torcia del cellulare di questa persona, questo straniero". La signora ha poi chiesto la chiusura di questi sottopassi tenuti in condizioni pessime e pericolose per tutti: "Bisogna chiudere questi pseduo-sottopassaggi che non hanno né arte né parte,veramente pericolosi, capisco tutto peròveramente inutili.