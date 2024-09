Promozione Colpaccio del Tavullia Valfoglia in casa del Villa San Martino | 1-4

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 28 settembre 2024) Primo tempo equilibrato e giocato a viso aperto. Nella ripresa solo ospiti in partita che dilagano VALLESINA, 28 settembre 2024 – Con un secondo tempo senza gioco, agonismo e reazione i padroni di, in formazione rimaneggiata per le assenze, raccolgono un magro bottino. ASandel. Primo tempo bello con due squadre che giocano aperte e senza calcoli tattici. Parte bene la squadra dial 7? con Mancini pericolosa sottoporta. Al 12? azione fotocopia ma per gli ospiti. Buona reazione dei rossoverdi al 14? con Pasini e al 16? con Paoli che realizza con uno splendido goal. Buon momento dei padroni diche in diverse azioni non riescono però a raddoppiare. Al 24? pareggio degli ospiti con Giunchetti che è lesto in area ad approfittare di errori difensivi. Buona parata di Azzolini al 42? su punizione di Castellano.