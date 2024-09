NXT | Ancora un successo per Giulia nel live event di Davenport

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 28 settembre 2024)si sta pian piano facendo strada in WWE e ha iniziato proprio con il roster di NXT puntando direttamente al titolo femminile. Lei e Roxanne Perez si affronteranno proprio il prossimo martedì in quella che sarà di fatto la puntata di debutto per lo show settimanale all’interno del network CW. La scorsa notte invece la italo-giapponese, ha lottato la sua seconda contesa in undel brand e lo ha fatto sconfiggendo Wren Sinclair in quel di. Qui alcune immagini del suo coinvolgimento.defeated Wren Sinclair at tonight’s #WWENXT. #NXTpic.twitter.com/dr0PYbveBN— ?????? (@WrestlingCovers) September 28, 2024