Non c’è pace per van Ghog neppure il carcere per due attiviste ferma gli eco-vandali | altra zuppa su due capolavori video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 28 settembre 2024) Non c’èper idi vane in particolare per i suoi meravigliosi girasoli, presi di mira dagli eco-in servizio effettivo e permanente. Uno dei due dipinti era già stato oggetto di una azione di protesta da parte di altre duecondannate nelle scorse ore. Poi ieri, l’ennesimo agguato ammantato dalla scusa ecologista Tre sostenitori del gruppo Just Stop Oil, due donne e un uomo, hanno lanciatodi colore arancione contro due dipinti di Vincent van Gogh esposti alla mostra Poets and Lovers alla National Gallery di Londra, rende noto la Bbc, ricordando la condanna, arrivata solo poche ore fa, di altre duedello stesso movimento (sotto, un estrattodel raid degli eco-a Londra contro il dipinto di vanin mostra a Londra da Youtube).