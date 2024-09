Napoli incanta la famiglia di McTominay | Scott avevi ragione

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 28 settembre 2024) Ladiè rimasta affascinata da, dopo che il centrocampista ha parlato entusiata della città come di un “Dovete venire per credere“. Non ci è voluto molto perché i genitori lo raggiungessero e vivessero in prima persona le meraviglie della città. Un legame sempre più forte traSecondo Il Mattino, la reazione dellascozzese è stata di totale stupore: “!”. Prima della partita contro il Palermo, hanno assaporato anche la famosa pizza napoletana da “Impasto 55” a Piazza Vittoria, accolti calorosamente dal patron Vitale De Gais. Questo è solo un esempio di come si stia rafforzando il legame trae la città. L'articololadi: “” proviene da Calcio, notizie supiu.com.