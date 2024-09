MOVIOLA – Bologna-Atalanta follia di Lucumi | fallo fuori area e cartellino rosso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Episodio danel corso del secondo tempo di, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Allo stadio Renato Dall’Ara i ragazzi di Vincenzo Italiano, avanti 1-0, la combinano grossa: Lucumì perde palla in uscita, De Ketelaere gliela soffia e si invola verso la porta difesa da Skoruprski quando viene atterrato dal difensore del. L’arbitro, il signor Rapuano, fischia calcio di rigore ed estrae ilgiallo per il difensore. Ma il Var rivede correttamente l’azione e nota come ilcomincidall’di rigore: quindi niente massima punizione, ma cambia il colore del: è. Interpretazione del regolamento corretta.diSportFace.