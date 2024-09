Minacciano e rapinano in un parcheggio sotterraneo una giovane arrestate 2 minorenni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 28 settembre 2024) Brembate Sopra. Hanno minacciato e rapinato una loro coetanea, in un parcehggio pubblicodi Brembate Sopra. Rintracciate grazie al racconto della vittima, sono state denunciate e obbligate alla misura cautelare di obbligo di dimora in casa. La decisione, presa il 23 settembre dal Gip del Tribunale per idi Brescia, a seguito delle indagini svolte dai Carabinieri di Curno, dopo la rapina avvenuta il 26 luglio. Vittima una coetanea. Lasi trovava in unpubblicodi Brembate Sopra, quando, avvicinata dalle due, è stata aggredita fisicamente, minacciata con un coltello ed infine costretta a consegnare il proprio telefono. La ragazza, accompagnata dalla madre, si è subito rivolta ai Carabinieri ai quali ha fornito una descrizione dettagliata delle circostanze in cui l’evento si era verificato.