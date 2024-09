Milano e Bologna favorite Occhio a Tortona e Venezia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024)hanno già rinnovato l’eterna sfida in Supercoppa e coach Messina ha messo in bacheca il primo trofeo. Ora si parte con la Serie A e il club di Armani difenderà il titolo per il terzo anno di fila. Per le altre posizioni si deciderà tutto in un fazzoletto di 3/4 vittorie.ormai ha spessore europeo,può fare molto bene e Trapani vuole stupire. Brescia e Reggio sperano di confermarsi tra le prime 5, ma non sarà facile e da dietro arrivano Trento, Sassari e Treviso. Pistoia dovrà sudarsi la salvezza mentre Trieste è una piazza nobile che ritorna con entusiasmo. 1 OLIMPIA. Gli addii di Melli, Napier, Hall e il ritiro di Hines aprono un nuovo capitolo, non meno ambizioso se aggiungi LeDay, Nebo a stelle di prima grandezza come Mirotic e Shields. Da ‘scoprire’ i playmaker Bolmaro e Dimitrijevic che però nelle prime uscite sono andati alla grande.