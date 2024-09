Mastroianni cento anni fa la nascita di una icona

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 28 settembre 2024) (Adnkronos) – Nasceva esattamente 100fa a Fontana Liri Marcellodel cinema italiano mai dimenticata. All’anagrafe Marcello Vincenzo Domenico, l’attore e divo è morto nel dicembre 1996 a Parigi. Artista prediletto da Fellini – per il quale ha interpretato i capolavori ‘La Dolce Vita’ e ‘8 e 1/2’ -,è stato per tre volte candidato all’Oscar come miglior attore per Divorzio all’italiana (1961), Una giornata particolare (1977) e Oci ciornie (1987). Tra i numerosi premi vinti due Golden Globe, due Premi BAFTA, otto David di Donatello, otto Nastri d’argento, due Coppe Volpi oltre al Leone d’Oro alla carriera assegnato nel 1990. “Adalla, desidero rendere omaggio a Marcello, emblematicateatrale e cinematografica del panorama artistico mondiale.