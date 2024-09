Luraghi il manager intellettuale che inventò la Giulietta

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 28 settembre 2024) Scrisse molto Giuseppe, molte decine di articoli e più di venti libri, caso insolito per un uomo d’impresa. Ha lasciato molte testimonianze, e ha espresso giudizi sulle cose che ha visto e gli uomini che ha incontrato. Gli spunti di riflessione politica abbondano soprattutto in “Incontri eccellenti”, nonostante sia un tradizionale libro di ritratti. Fu un uomo d’azione, unindustriale (e non solo) di ispirazione socialdemocratica, si formò in una grande impresa del capitalismo privato e continuò nell’industria pubblica, senza pregiudizi per il primo né per la seconda. Questa doppia militanza fa di lui un uomo attuale. Perché la sua è una storia anti-ideologica.