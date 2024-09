Luna Rossa Molineris ammette | Valutata male la partenza i britannici guadagnavano sul lato destro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024)e INEOS Britannia sono tornate nelle acque di Barcellona per la seconda giornata riservata alla finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. La regata odierna è stata annullata per aver valicato il limite di tempo massimo (45 minuti) per cuie INEOS Britannia sono così in perfetta parità (1-1) dopo le due regate disputate giovedì pomeriggio con vento sostenuto. Al termine del sabato catalano ha analizzato quanto avvenuto Umberto, trimmer di: “Giornata molto difficile dal punto di vista meteorologico con un sacco di rinvii, quasi un’ora e mezzo, poi siamo partiti. Abbiamo valutato un po’la, ci siamo trovati un po’ troppo sulla sinistra, gli inglesi sono stati più sulla destra e hanno continuato ad allungare.