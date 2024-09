LIVE Cobolli-Kotov 0-1 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | iniziato il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Servizio e benedizione! 15-30 Altro gratuito dopo la battuta con il dritto. 15-15 Lungo il rovescio difensivo del russo. 0-15 Largo il dritto dopo il servizio, serve sbloccarsi il prima possibile! 0-1 A zero il russo. 40-0 Vincente di rovescio. 30-0 Si stampa sul nastro il dritto del romano. 15-0 Prima vincente. Pavelal servizio Giocatori in campo! 04:50 Tra circa 10? scenderanno in campoper giocarsi l’accesso ai quarti di finale del prestigioso torneo cinese. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi 2° turno tra Flavioe Pavel. I due si trovano di fronte per la terza volta quest’anno, la quinta volta contando anche il circuito challenger.