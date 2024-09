L’Arsenal è stato potenziato quando è stata rivelata una commissione a prezzo ridotto per l’obiettivo di trasferimento principale | rapporto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 28 settembre 2024) Sito inglese: L’attività didelquest’estate aveva un obiettivo finale: garantire che Mikel Arteta avesse la squadra per far cadere il Manchester City dal suo trespolo. I Gunners sono arrivati ??secondi dietro alla squadra di Pep Guardiola in ciascuna delle ultime due stagioni e mentre aspettiamo di vedere se gli ingressi di Riccardo Calafiori, Mikel Merino e della stella in prestito Raheem Sterling saranno sufficienti per porre fine alla storica serie di titoli del City, il club lo farà continuare a migliorare la squadra. Il lavoro di quest’estate nel mercato dei trasferimenti èrivolto alla difesa e al centrocampo, ma nelle ultime settimane è emerso il prossimo obiettivo di mercato del, e si tratta di un giocatore che migliorerebbe l’attacco di quasi tutte le squadre in Europa.