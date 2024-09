L’acqua il bene più prezioso Toscana fuori dalle infrazioni Concessioni il nodo-proroghe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Firenze, 28 settembre 2024 – Riallineamento delleche inscadono a distanza di dieci anni (dal 2024 di Publiacqua al 2034 di Gaia), modello gestionale del servizio idrico per il futuro, anche con la possibilità di prevedere una tariffa unica regionale per sostenere i territori in difficoltà e investimenti infrastrutturali per vincere la sfida climatica: ruota attorno a questi temi il dibattito sul. Con sensibilità differenti di politici e manager, e interessi che travalicano i confini regionali. Ma sono leil tema che in questi giorni è diventato particolarmente incandescente, soprattutto dopo l’intervento dell’assessore regionale Monia Monni che ipotizza un riallineamento al 2031. Anche di questo si è dibattuto nella tre giorni della Festa delche ha scelto la Fortezza di Firenze come palcoscenico.