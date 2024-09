‘La strambata’ di Vegliani | Non penso che Ineos sia superiore a Luna Rossa Ma in manovra qualcosa guadagna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) UNA REGATA CHE NON HA OFFERTO UN BELLO SPETTACOLO Queste regate sono schiave della televisione: le vogliono fare a tutti i costi. Ma secondo me questo non fa bene. Aspettare 2 ore e poi vedere una regata che non finisce non fa bene all’evento, è una iattura. Ci vorrebbe qualcuno che avesse il coraggio di dire che non c’è il vento giusto. Sapevano che il vento sarebbe durato solo 30-40 minuti.FORTUNATA È stata fortunata. Quando le barche volavano non è mai stata nella fase giusta. Però quando hanno superato in poppa i britannici, e poi sono stati ri-superati, lì c’è stato un calo di vento e gli altri gli sono passati sopra. Avevano fatto un recupero meraviglioso. Poi la regata non ha avuto più significato da quel momento. LA MODALITÀ DISLOCANTE Col vento che c’era alla fine, nessuna barca navigava. Forse un 470 o una tavola, ma una barca di 20 metri non va con 4 nodi.