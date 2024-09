La Schedina pronta di Serie B del 28 settembre

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di sabato 28 settembre 2024) Oggi, inB, si giocano 3 partite interessanti e combattute. Ecco la nostra proposta di gioco per chi desidera provare a puntare sugli incontri di sabato 28. Questa selezione è adatta sia per scommesse singole che per una combinata. LadiB Bari vs Cosenza 28/09/2024, ore 15:00Pronostico: Squadra casa vince almeno un tempoQuota: 1.65 Il Bari, davanti al proprio pubblico, parte favorito. La squadra pugliese ha mostrato una buona solidità in casa e dovrebbe riuscire a vincere almeno uno dei due tempi contro un Cosenza che in trasferta fatica a imporsi. Sassuolo vs Spezia 28/09/2024, ore 15:00Pronostico: GolQuota: 1.75 Sfida che promette spettacolo tra Sassuolo e Spezia, due squadre che non si risparmiano in fase offensiva. Ci aspettiamo gol da entrambe le parti in una partita aperta e combattuta.