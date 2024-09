La città non muore se ci si accorge che è malata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Maietti Tiziano Zalli, fondatore della “Banca Popolare“ di Lodi (1864), scriveva sul “Corriere dell’Adda“ nel 1863 (Cfr. Ercole Ongaro: “Tiziano Zalli, una vita unicamente a vantaggio del Paese“, Sate, 1999): "Il credito, si dice, bisogna meritarlo: chi possiede nella sua fortuna la garanzia di restituire le somme tolte a prestito, l’ottiene: i poveri non lo meritano perché non potrebbero dare in ipoteca che il loro lavoro o il loro onore. Ma se voi venite in sussidio di un povero artigiano mediante un prestito fatto con discernimento, la miseria è sconfitta. La opportuna anticipazione assicurerà forse l’esistenza di un uomo, sarà forse la salute di una famiglia e qualche volta fino l’onore". Lo stesso Zalli nel discorso all’assemblea dei soci, all’atto della fondazione: "Io procurerò con tutte le mie forze di curarne lo sviluppo e l’incremento.