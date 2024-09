Il gioco è protagonista a Belforte | Divertimento a scopo educativo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Giochi,, ma anche formazione e crescita. Domani torna "Un Bel Forte in", dalle 15 in piazza Umberto I adel Chienti, il tradizionale appuntamento dedicato a bambini e famiglie pronto a trasformare il paese in un parco giochi. L’iniziativa, organizzata dal Comune e Pro, mette insieme associazioni, forze dell’ordine e realtà locali per proporre ai partecipanti attività diversificate "dove ilsi presenta nella sua principale funzione educativa e riporta i bambini aldi una volta, fatto di scoperta, manualità e natura", spiega l’ente. In piazza saranno allestiti diversi punti dove partecipare a giochi didattici, laboratori creativi, naturalistici e culinari, spettacoli, attività sportive e letture.