Giungle urbane i migliori luoghi dove respirare tra i grattacieli

(Di sabato 28 settembre 2024) Dentro New York si contano più specie che nel parco nazionale di Yosemite». Lo scrive Ben Wilson nell’introduzione al suo ultimo libro, Giungla urbana, in uscita l’11 ottobre per Il Saggiatore. Lo storico e ricercatore dell’Università di Cambridge esplora il legame tra uomo e natura, anzi, più precisamente tra urbanizzazione e natura e del suo giro del mondo lungo il lato più selvatico delle città, c’è una cosa che lo ha colpito particolarmente: «Quella parte», svela, «è frenetica, cosmopolita e in costante fermento, al pari di quella umana». E di questa convivenza racconta da Taiwan a New York, lungo esempi eccellenti di un cosmopolitismo animale e vegetale che viaggia per le metropoli del mondo.