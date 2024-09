Genoa-Juventus | Ferraris blindato dalle forze dell’ordine clima tranquillo attorno allo stadio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Lodi Genova è, mentre all’interno si disputa la partita tra. Il match, valido per il campionato di Serie A, si svolge a porte chiuse, mentre l’impianto è presidiato dagli uomini delle. All’esterno delregna la tranquillità: nessuno striscione, nessun gruppo organizzato. Davanti alla gradinata Nord si trovano due camionette della Polizia, mentre di fronte alla tribuna è ancora presente il mezzo con l’idrante, pronto ad entrare in azione se richiesto. Al momento, non sembrano esserci incidenti all’orizzonte, con solo qualche sporadico turista che si ferma ad osservare loligure.SportFace.