Frattesi | Non si può chiedere a Lautaro Martinez un gol a partita!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) Davidesi è espresso prima dell’incontro tra Udinese e Inter. Queste le parole da lui pronunciate al termine della sfida. PRIME PAROLE – Davideha parlato a DAZN nel post-di Udinese-Inter: «Approccio contro il Milan non dei migliori, si può perdere ma non come abbiamo fatto. In settimana ci siamo messi a lavorare per poter ripartire subito. Per quanto riguarda, nello scorso anno ci ha fatto vincere il campionato. Non si può semprea lui un gol a. Ha giocato tantissimo, ora si è messo in forma e sta ritornando». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «Non si puòun gol a!») © Inter-News.