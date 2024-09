Dai combattimenti alle corse Così la mafia si arricchisce con i reati contro gli animali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Prima provincia d’Italia per numero di procedimenti iscritti alla Procura pergli: anche per il 2023, il record va a Brescia. Lo rileva il 25° rapporto Zoodi Lav, che vede Brescia al primo posto in Italia con 323 procedimenti e 266 indagati; al quarto posto Bergamo con 167 procedimenti e 66 indagati; a Como sono stati registrati 81 procedimenti con 28 indagati; a Lecco 35 procedimenti con 9 indagati. "I traffici legati allo sfruttamento degli, come denunciamo da un quarto di secolo ormai, rappresentano un’importante fonte di guadagno per i vari gruppi criminali che manifestano una spiccata capacità di trarre vantaggio da qualsiasi trasformazione del territorio e di guadagnare il massimo rischiando poco – afferma Ciro Troiano (nella foto), criminologo, responsabile Osservatorio ZooLav –.