Ballando con le Stelle 19 ecco chi sono i due concorrenti più quotati per la vittoria secondo gli scommettitori

(Di sabato 28 settembre 2024) Questa sera prenderà il via su Rai Uno la nuova edizione dicon le, l’amatissimo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, in cui diversi personaggi famosi mettono alla prova la loro abilità nel ballo scendendo in pista aiutati da ballerini professionisti. Il cast di quest’anno si preannuncia particolarmente ricco e variegato, con personalità forti che sicuramente terranno accesa l’attenzione dei telespettatori sul programma, in particolare c’è grande attesa per vedere danzare la produttrice ed moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, che farà coppia con Carlo Aloia (clicca QUI per leggere), la campionessa olimpica Federica Pellegrini, l’ex velina di Striscia la notizia Federica Nargi, ma anche i cantanti Nina Zilli e I cugini di campagna.