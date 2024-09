Triathlon World Series 2024 | Betto nona a Weihai Steinhauser dodicesima

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nono posto per AlicenellaChampionship, di scena a, in Cina. La gara si è disputata su distanza olimpica (1,5 km di nuoto su due giri, 40 km di ciclismo divisi in otto giri e 10 km di corsa in un percorso di quattro giri) e l’azzurra ha chiuso tra le prime 10, non riuscendo a bissare il terzo posto ottenuto ai recenti Europei di Vichi. 12^ piazza invece per l’altra italiana ai nastri di partenza, Verena. La stagione dellaChampionshipsi chiuderà nel weekend del 19-20 ottobre in Spagna, con le finali di Torremolinos-Andalucia.SportFace.