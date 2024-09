Totti compie 48 anni e si commuove per il messaggio della figlia Isabel

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Al ritorno dall’Egitto, dove è stata inaugurata la prima sede africanaSoccer School, Francescoha festeggiato il suo 48° compleanno insieme ai familiari e agli amici. Come si evince da alcuni video postati sui social, l’ex calciatoreRoma ha spento le candeline, ha cantato “Felicità” di Al Bano e Romina Power al karaoke e si è anche commosso. Suaè infatti salita su una sedia e, con il microfono in mano, gli ha dedicato unspeciale: “Ti amo papino, sarai sempre con me. Buon compleanno“. Il sorriso disi è quindi trasformato in occhi lucidi e tanta commozione, fino a un tenero abbraccio con la piccola. “I love you daddy, you will always be with me. Happy Birthday daddy.” ?? A wholesome moment between Francescoand his daughterpic.twitter.