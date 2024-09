Sono necessari interventi pubblici contro le calamità naturali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Colombo Clerici* Da decenni i fautori della polizza assicurativa antistanno vanamente cercando, sotto i più diversi governi, di renderla obbligatoria per i fabbricati civili posseduti dai privati, come già previsto per le imprese dalla legge di Bilancio 2024. È incomprensibile pensare di risparmiare i 4-5 miliardi annui che rappresentano mediamente la spesa pubblica per indennizzi relativi alle(e chegià pagati dai cittadini con le tasse) varando un ulteriore onere fiscale, mentre si trascura ciò che potrebbe evitarle: le urgentissime opere di governo del territorio. La soluzione che Assoedilizia ha lanciato anni fa con la sua polizza di assicurazione della responsabilità civile per i risarcimenti a terzi in caso di rischi catastrofali è un primo passo di supplenza, ma certo non prescinde dall’intervento pubblico.