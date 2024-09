Serie C Bell’infrasettimanale pari Ascoli e stop per la Vis

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024) I bianconeri portano a casa un punto da Carpi, 2-2 il finale. Brutta serata invece per la Vis, alla seconda sconfitta consecutiva, che cade a Campobasso sconfitta 3-2 26 settembre 2024 –e Vis Pesaro erano alla ricerca di riscatto, dopo le due sconfitte casalinghe rimediate rispettivamente contro Lucchese e Ternana. I bianconeri erano attesi dall’insidiosa trasferta di Carpi, la Vis invece, in casa della matricola Campobasso, anche se società dall’illustre passato. L’porta a casa un punto dopo una discreta prestazione. In svantaggio già all’8’ per una rete dell’emiliano Forapani, i bianconeri sono pervenuti al pareggio al 33’ con Cozzoli, chiudendo il primo tempo intà.