Sampdoria-Inter 0-1 Primavera pagelle | Calligaris fenomenale MVP da 8

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’vince la partita contro lacon il risultato di 1-0. Decisivo il gol di Matteo Spinacce, ancor più le parate di Alessandro. Ledella gara.8: La parata su Ofoma nel primo tempo è provvidenziale. Ottimo tempo di uscita, coraggioso a parare con le braccia alte. Nella ripresa prende di tutto: Leonardi e Ntanda avranno gli incubi del portiere nerazzurro in versione piovra.– DIFESA Aidoo 6: Difende bene e non va in difficoltà sulla sua fascia. Si redime dall’ultima pessima prestazione. Maye 6.5: Per essere la sua prima gara da titolare in stagione non va affatto male. Controlla a dovere Leonardi e chiude con un clean-sheet. Garonetti 6: Leonardi e Ntanda nel secondo tempo gli fanno girare la testa, capisce poco ma regge al massimo delle sue possibilità.