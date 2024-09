Sally Rooney come il successo della semplicità divide la critica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Londra, 27 settembre 2024 – Il 24 settembre è uscito “Intermezzo” (Faber&Faber), l’ultimo romanzo dell’acclamata autrice irlandese– che uscirà in Italia per Einaudi, il prossimo 12 novembre. Da allora, è quasi impossibile non imbattersi in qualche discussione al riguardo: già primapubblicazione, il romanzo stava creando un certo hype tra la, i lettori, i giornalisti, i librai. E non a caso. Dalla pubblicazione del suo primo libro, “Parlarne tra amici” (Einaudi, 2018), l’ascesa aldiè stata rapida e su larga scala, portando la scrittrice ad essere etichettata“la vocesua generazione”, una delle migliori autrici del secolo. Ovviamente però, non tutti sono d’accordo.