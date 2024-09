Referendum Borghi Lega vuole cancellare la raccolta di firme online Magi | Paura della democrazia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 settembre 2024 – Claudiocontro lafirmaper i. Dopo il boom di quella per la modificalegge sulla cittadinanza italiana il senatoreannuncia sui social di voler presentare una proposta di legge perquesto tipo di iniziativa. "Non ciun genio per capire che se la Costituzione prevedeva 500milaper iè perché pensava a una soglia alta per evitare consultazioni inutili – scrive su X –. Solo questioni potenzialmente maggioritarie dovevano meritare unnazionale. Se si mette la firma digitale allora anche uno che vuol abolire il cappuccino se ha abbastanza follower si può svegliare e con quattro click ci arriva". Da qui l'alternativa dell'esponente del Carroccio. "O si alza il numero delle(ma allora si deve cambiare la Costituzione) o si cancella lacon un click.