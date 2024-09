Piantare patate su Marte viaggio negli orti extraterrestri

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nel film The Martian, Matt Damon interpreta un astronauta che sopravvive sul Pianeta Rosso, piantando. Al di là della fiction, le piante riescono davvero a crescere nello spazio. Glinon sono soltanto fantasie di racconti di fantascienza. Gli esperimenti sulle coltivazioni oltre i confini della Terra hanno una storia consolidata, come spiega, nel saggio uscito per Aboca, Stefania De Pascale, esperta a livello internazionale, docente dicoltura e floricoltura all’Università Federico II di Napoli . Fra le missioni più importanti del passato quelle americane Skylab, dal nome della prima stazione spaziale statunitense: «gli astronauti a bordo dello Skylab riuscirono a far crescere con successo piante come lattuga e ravanelli, dimostrando che era davvero possibile coltivare nell’ambiente di microgravità dello spazio», fa sapere l’accademica nel libro.