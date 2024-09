Nintendo Switch 2 un produttore parla del periodo di uscita del prezzo e dei Joy-Con

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ruben Mercado, presidente di un’azienda a cui dobbiamo la produzione di accessori per le console, ha affermato che2 è sostanzialmente pronta, aggiungendo che in quel dihanno già programmato il lancio della nuova macchina da gioco all’inizio del 2025. Come leggiamo su Vandal, secondo Mercado l’attesissima2 verrà rilasciata dalla Grande N a Marzo o Aprile 2025, con la decisione finale che verrà presa esclusivamente in base al raggiungimento o meno di determinati obiettivi finanziari. Secondo il presidente infatti, in quel didecideranno di anticipare l’di2 a Marzo 2025 qualora i risultati finanziari non dovessero essere pienamente soddisfacenti, altrimenti il lancio della nuova console avverrà un mese più tardi, quindi ad Aprile 2025.