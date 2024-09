Nave fantasma russa spaventa l' Inghilterra | perché si rischia l' esplosione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 27 settembre 2024) Unaha messo in allarme i porti di mezza Europa e adesso preoccupa, e non poco, la Gran Bretagna. Ruby, cargo battente bandiera maltese, è infatti considerata un vero e proprio pericolo a causa del carico che porta con sé. Ventimila tonnellate di nitrato di ammonio: un composto chimico che viene utilizzato come fertilizzante ma anche negli esplosivi. Nell'agosto del 2020 ne bastarono 3000 di tonnellate per devastare il porto e la città di Beirut e uccidere 200 persone. Ma non è solo il carico a far preoccupare: il cargo, partito a luglio dal porto di Kandalaksha nella Russia Settentrionale, avrebbe dei gravi danni strutturali dovuti alla traversata. Pochi giorni dopo la sua partenza, infatti, sarebbe incappato in una tempesta.