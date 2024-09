Milan l’ironia di Salvini | il gol di Gabbia e il paragone con… Boldrini

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2024) Matteo, grande tifoso del, ha esultato come tutti i rossoneri al momento del gol di Matteoche ha deciso il derby proprio nei minuti finali di-Inter. Rispondendo a una domanda di Maurizio Belpietro a Portofino d’autore, il vicepremier ha ironizzato: “Mi spiace. All’89esimo, non ho esultato e sono rimasto composto e garbato come quando in Parlamento parla. Ho avuto lo stesso atteggiamento“. L'articolodi: il gol die ilconCalcioWeb.