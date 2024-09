Mia moglie è morta Musica in lutto la famosa cantante si è spenta a soli 28 anni VIDEO

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 27 settembre 2024)nel mondo della: èlagiapponese Sayuri: aveva solo 28e aveva composto numerose colonne sonore per gli Anime giapponesi. L’annuncio è stato dato dal marito tramite i social, lasciando sconvolti i fan che avevano seguito la sua carriera e la sua battaglia contro una malattia cronica. La giovane artista aveva interrotto la sua attività a luglio a causa di una disfonia funzionale, un disturbo della voce, anche se non è stata questa la causa del decesso. Da quel momento, Sayuri si era allontanata dai riflettori, lasciando i suoi sostenitori preoccupati per la sua salute. La notizia della scomparsa ha suscitato grande dolore tra i suoi fan, che hanno subito condiviso online tributi e messaggi di addio. Entriamo nei dettagli di questa tragica scomparsa.