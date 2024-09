Le pagelle Tutta la difesa in sofferenza Cozzoli si rifà dopo la deviazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Livieri 5,5. Beffato dalladisul primo gol, tiene a galla la ‘baracca’ con una strepitosain corner sulla conclusione a botta scura di Tcheuna. Nulla può sul raddoppio. Curado 5. In difficoltà sin da subito, commette l’ingenuo fallo che genera la punizione del raddoppio e poi non è attento nella successiva marcatura di Zagnoni. Menna 5. Si fa saltare abbastanza banalmente da Tcheuna e poi si fa spostare da ‘pivello’ sul raddoppio con il pallone che rimbalza in area e nessuno interviene. Quaranta 5,5. Torna finalmente titolare e conferma di essere una sicurezza in quella zona del campo. Si fa beffare da un colpo di tacco in occasione del primo gol del Carpi. Alagna 5. Non spinge e non difende. Rimane in campola partita senza una vera giustificazione. Varone 5,5.