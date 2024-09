Le pagelle Da Bidaoui mai un’iniziativa D’Orazio si divora gol clamorosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) MELGRATI 5. A lungo inoperoso, sui due gol può non avere colpe clamorose ma fa poco per evitarli. La rasoiata di Hodzic è precisa ma non potente, e Traore segna in area piccola. BRUSCAGIN 5. Era stato il più tonico nella corsa tra quelli in campo anche lunedì scorso, pur con errori di lucidità. Ma sulla rete della sconfitta lo sbaglio più grave è il suo su Traore. ARENA 6. Aveva giocato bene e anche trovato il secondo gol stagionale con un doppio tap-in, prima di testa in tuffo e poi di piede. Sul gol perde l’attimo. BASSOLI 6. Rispolverato e sempre affidabile. I difensori centrali sono stati i meno peggiori, il che dice tutto. Dossena lo utilizza poco perchè lo reputa poco incline a uscire, ma in area sa il fatto suo. MIGNANELLI 5,5. Sembra accusare la stanchezza per le mille volate col Carpi: sale poco, sta sulle sue e sul gol decisivo salta a vuoto. AWUA 5.