La querelle fra Coffrini e Ungaro L’ex comandante della polizia locale | Cronista-vigile? Non mi fu detto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Sembra che oggi la seggiola scotti, che la gente non veda l’ora di andare via". A un certo punto sbotta l’avvocato difensore Mario L’Insalata, mentre interroga l’ultimo dei tre testimoni da lui citati ieri, ovverodi Brescello Mauro Dallasta. Il processo si colloca sullo sfondo incandescente del paeseBassa, il cui municipio fu sciolto per infiltrazioni mafiose. Figura come imputatosindaco Ermes, accusato di diffamazione verso Donato, exurbano che fu licenziato dal Comune nel 2002.si ritenne ingiustamente penalizzato per il lavoro di giornalista sulle questioni locali che svolgeva in contemporanea a quello di agente municipale: fece causa e fu riconosciuto in via definitiva che il suo licenziamento fu illegittimo.