La forza per ripartire La posta arretrata e gli ambulatori mobili | Siamo vivi è l’importante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’accelerata nella ricostruzione della Romagna futura che le comunità colpite chiedono alle istituzioni appare lontana anni luce nell’epicentro della terza alluvione, il borgo di Traversara, frazione di Bagnacavallo, ancora oggi immersa in un eterno presente cominciato con la rottura dell’argine del Lamone, una settimana fa. Qui tutto quel che conta è aver salvato la vita: "tutti, questo è", sintetizza Paolo Gallamini, al lavoro intorno alle poche case ancora agibili di via Torri, il quartiere travolto dalla piena che dopo aver rotto l’argine si è accanita sugli edifici, abbattendo del tutto la prima fila di quelli più vicini al fiume, per poi continuare, traversa dopo traversa, ad aprire squarci nelle abitazioni. "Le auto che vedete accatastate sui resti di quelle mura appartenevano a mia sorella e mio cognato – spiega –.