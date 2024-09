Gran Premio d’Indonesia di MotoGp Bastianini è primo nelle pre-qualifiche con record

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 27 settembre 2024) Mandalika, 27 settembre 2024 – E’ uno straordinario Enea, che arriva dalla vittoria deldell’Emilia Romagna di. Dopo il trionfo in casa, che ha dato alla Ducati il successo numero 100 della storia, l’Azzurro firma il nuovodella pistapre-del Gp. Lo fa con il crono di 1:29.630, chiudendo in testa la sessione di gara. Sulla pista di Mandalika, Jorge Martin (Ducati Pramac) fa il secondo tempo (+0”040) e Francesco Bagnaia (Ducati) arriva quarto (+0”082), dopo alcune difficoltà nella maggior parte della sessione. Franco Morbidelli (Ducati Pramac) è terzo (+0”079) su Ducati Pramac, mentre Marc Marquez è settimo. Miguel Oliveira (Yamaha) abbandona la gara. E’ stato portato in ospedale per accertamenti. Hanno evidenziato una frattura scomposta del polso destro.