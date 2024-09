Giuntoli | Napoli favorito per lo Scudetto poi l’incredibile rivelazione su Osimhen Il retroscena

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 27 settembre 2024) Cristianoha dato iltra le favorite per loe ha rivelato un incredibilesu Victor: le sue parole La sua esperienza asi è conclusa con lo storicoconquistato due anni fa al fianco di Luciano Spalletti, poi il passaggio alla Juventus. Cristianoha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha affrontato numerosi temi, specie quelli legati al mondo bianconero, ma è tornato anche sul suo passato in azzurro, dove non mancano ricordi e aneddoti. L’attuale direttore tecnico della Juve ha vissuto anni indimenticabili nel, con alcuni acquisti entrati nella storia, come quello di Khvicha Kvaratskhelia, ancora oggi trascinatore assoluto in azzurro e tra i migliori calciatori di tutta la Serie A, o Kim, protagonista assoluto nel suo unico anno all’ombra del Vesuvio.