Federica Pellegrini spiega perché ha deciso di partecipare a Ballando con le Stelle e rivela | Faccio fatica a convivere col mio seno perché…

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tra poche settimane prenderà il via la nuova edizione dicon le, lo show del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci e tra i Vip che hanno accettato di mettersi in gioco e testare le proprie abilità nel ballo, c’è anche la campionessa di nuoto, da poco diventata mamma. Intervistata dal Corriere della Sera, la nuotatrice ha parlato proprio dei cambiamenti dell’ultimo anno e dei motivi che l’hanno spinta ad accettare l’invito di Milly a: Le sfide sono parte di me. Anche dopo il ritiro dal nuoto, non smetto di cercare nuove esperienze capaci di stimolarmi, anche oltre la mia zona di comfort. La partecipazione aè poi un’opportunità per divertirsi, imparare qualcosa di nuovo e mettermi alla prova in un contesto per me insolito. Non sarà una sfida con gli altri, ma con me stessa.