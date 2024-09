Detenuti nei panni degli attori spettacolo al Lauro Rossi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ultimo appuntamento oggi del progetto "Secondo festival regionale di teatro in carcere nelle Marche", realizzato dall’Ufficio del Garante regionale dei diritti della persona delle Marche, in collaborazione con il Comune. La giornata si dividerà in due momenti distinti, il primo, a partire dalle 15 nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, con una tavola rotonda dal titolo "Teatro e diritti" con i protagonisti delle esperienze attive nei sei Istituti penitenziari marchigiani e la proiezione di un video sugli spettacoli teatrali realizzati in quattro di essi dal 21 al 25 maggio, alla presenza anche di studenti di istituti scolastici delle Marche.