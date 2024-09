Conte ha chiuso la fase della riabilitazione il Napoli è guarito e parla la lingua del suo allenatore Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 settembre 2024)hala, illadel suo-Palermo 5-0, ecco cosa scrive il Corriere dello Sport con Massimiliano Gallo.-Palermo chiude la primadel lavoro di. La. È perfettamente riuscita. Non solo il malato non c’è più, è. Ma ormai illadel suo. Ogni giocatore è disposto a seguirlo ovunque. Nei momenti di sacrificio, a Cagliari come allo Stadium, così come in Coppa Italia col Palermo alla ricercaverticalità. Per usare un termine oggi in voga, la mentalizzazione è servita.è entrato nella testa dei suoi calciatori. L’esultanza di McTominay per il gol del 5-0 è la fotografia di questo processo. Si va in campo con ferocia agonistica. Sempre. Ovviamente il lavoro è ancora lungo.