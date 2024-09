Ciclismo nasce la Milano-Sanremo Women | nel 2025 la prima edizione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 settembre 2024 - La notizia era nell'aria da mesi e, ironia del destino, trova l'ufficialità nel giorno nero delfemminile per la scomparsa di Muriel Furrer, l'atleta di casa caduta ieri nel corso della prova juniores dei Mondiali di Zurigo 2024 e deceduta oggi nonostante i disperati tentativi di salvarle la vita nelle ultime ore per le conseguenze del terribile urto contro un albero: a partire dal(ri)vedrà la luce la. I dettagli In realtà, la Classica divera nella versione rosa è già esistita dal 1999 al 2005, sempre organizzata da Rcs Sport. La 'nuova'debutterà il 22 marzo, dunque nello stesso giorno della prova maschile, che l'anno scorso ha visto il successo di Jasper Philipsen.