Catania donna dà fuoco a una ragazza al culmine di una lite in strada | grave 26enne

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) Le ha datoaldi unaper un ragazzo conteso. Una, madre di una delle ragazze che si disputavano il fidanzato, ieri pomeriggio intorno alle 18 ha cosparso sorella della rivale della figlia con del liquido infiammabile e le ha dato. La giovane, unadiè ricoverata in prognosi riservata nel centro grandi ustionati dell’ospedale Cannizzaro dicon ustioni profonde sul 20 per cento del corpo, al volto, alle spalle, alle braccia e al torace. La giovane è sfigurata e rischia la vita. E a quanto pare, non era lei l’obiettivo della feroce violenza. Secondo quanto stanno ricostruendo gli investigatori della squadra mobile lavoleva colpire la sorella della vittima.