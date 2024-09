Berrettini colpa del marketing | Valore pari a zero

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 27 settembre 2024) Matteo, ecco spiegato perché nei giorni scorsi è accaduto qualcosa di così inaspettato: ora è tutto chiaro. Non era affatto scontato che Matteovincesse tre sfide su tre. A New York c’era stato ma a mezzo servizio, a causa di una flebite che gli aveva impedito, di fatto, di dare il meglio di sé. Sarebbe stato giustificato, dunque, qualora in Coppa Davis avesse faticato a trovare il ritmo. Non ce n’è stato bisogno, però: ha raccolto tutte le energie che aveva e si è battuto, con indosso la maglia azzurra, come un leone. Polemica sull’assenza ditra i pre-convocati della Coppa Davis (AnsaFoto) – Ilveggente.itEcco perché molti tifosi italiani ci sono rimasti male quando, nei giorni scorsi, è stato diffuso l’elenco dei pre-convocati per la fase finale della competizione a squadra. Al suo interno non compare, ora come ora, il nome del tennista romano.