Banksy opera ‘Met Ball’ all’asta | quanto vale

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’diè stata messa. La decisione è stata annunciata dalla piattaforma di aste online per oggetti speciali Catawiki in seguito a un aumento dell’80% delle ricerche sul suo nome lo scorso mese. L’asta è stata aperta alle 12 di oggi e terminerà alle 20:00 di domenica 6 ottobre. Che cos’èè un autentico casco da sommossa della polizia, decorato con circa 650 piccoli specchi e trasformato in una scintillante palla da discoteca. Originariamente acquistato da GrossDomesticProduct, l’azienda di articoli per la casa di, si stima che ilpossa raggiungere un prezzo compreso tra 155.000 e 200.000 euro. “L’asta – si legge in una nota – rappresenta quindi un’opportunità unica per possedere un’che affronta in modo audace la tensione tra controllo statale e libertà personale”.